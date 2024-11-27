Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da kaçırdıkları kişinin 1 milyon 400 bin TL'sini kendi hesaplarına aktaran 4 kişi tutuklandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde tehdit ederek kaçırdıkları O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 19:48 Güncelleme: 27.11.2024 - 19:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da kaçırdıkları kişinin 1 milyon 400 bin TL'sini kendi hesaplarına aktaran 4 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde tehdit ederek kaçırdıkları O.E.'nin banka hesabındaki 1 milyon 400 bin TL’sini kendi hesaplarına aktaran 4 şüpheli, tutuklandı.

        Çorlu ilçesinde yaşayan O.E., bankada parası bulunduğunu öğrenen şüpheliler tarafından geçen cuma günü kaçırıldı. Şüpheliler tehdit ve şantajla İstanbul'a götürdükleri O.E.'nin banka hesabında bulunan 1 milyon 400 bin TL’sini kendi hesaplarına aktardı. Şüphelilerin daha sonra serbest bıraktığı O.E., Çorlu'ya gelip, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek, İstanbul ve Çorlu'da düzenlediği operasyonlarda A.B., E.B., O.H., Y.Ç. ve A.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.B., E.B., O.H., Y.Ç.'ye çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        Havayollarında umut var
        Havayollarında umut var
        Avukatına âşık oldu
        Avukatına âşık oldu
        27 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        27 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme

        Benzer Haberler

        Bıçakla saldıran oğlunu tabanca ile yaraladı
        Bıçakla saldıran oğlunu tabanca ile yaraladı
        Tekirdağ'da oğlunu tabancayla vurarak yaralayan baba gözaltına alındı
        Tekirdağ'da oğlunu tabancayla vurarak yaralayan baba gözaltına alındı
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada iddianameler kabul edildi
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada iddianameler kabul edildi
        Teknik direktör Aka cinayeti soruşturmasında 9 tutuklama
        Teknik direktör Aka cinayeti soruşturmasında 9 tutuklama
        Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüp...
        Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüp...
        Tekirdağ'da öğretmenlerden oluşan koro konser verdi
        Tekirdağ'da öğretmenlerden oluşan koro konser verdi