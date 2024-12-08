Doç. Dr. Doğan: Üst yolunum enfeksiyonlarındaki tablo, Covid-19'un yıkıcı tablosu değil

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, üst yolunum enfeksiyonlarında artış gözlemlediklerini belirterek, "Üst solunum yolu enfeksiyonları bulgularıyla şu an yaşadığımız tablo, bir Covid-19 enfeksiyonun yol açtığı o yıkıcı tablo değil" dedi.

NKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, son dönemlerde üst yolunum hastalıklarında artış gözlendiğini söyledi. Doğan, "Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarında mevsim normallerinde bir artış gözlemlemekteyiz. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında; burun akıntısı, nezle dediğimiz tablo hapşırma, öksürük gibi bulgular olabildiği gibi bunun bir tık ağır grip dediğimiz eklem ağrılarıyla yüksek ateşle halsizlik ve kas ağrılarıyla klinik tablolar da ortaya çıkabilmektedir. Erken olarak farklı virüsleri görmekle beraber özellikle influenza virüsü koronavirüs biraz daha ön planda, tabi bu Covid-19 değil. Yani bir alt solunum yollarına etkileyen veya solunum yetmezliğine yol açan bir tablo görmüyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlarda koronovirüs oldukları yönünde endişe olduğunu söyleyen Doğan, "Koronavirüs pandemi öncesinde de bu bulguları görebilmekteyiz. Üst solunum yolu enfeksiyonları bulgularıyla şu an yaşadığımız tablo, bir Covid-19 enfeksiyonun yol açtığı o yıkıcı tablo değil. Özellikle bu hastalığı geçirenlerde şöyle bir algı ve endişe var. Ben daha önce hiç böyle ağır bir grip enfeksiyonu geçirmedim. Covid-19'dan hatırladığımız kadarıyla hastalık kişiler arasında klinik tablolarda bir farklılık gözetmekteydi. Tablo çok ağır geçiren hayatın kaybedenler olduğu gibi enfekte olduğunu hissetmeyen insanlar da vardı. Yine influenza virüsü viral bir enfeksiyon, kişiler arasında klinik tablolar farklı seyredebilir. Basit semptomlar seyredebildiği gibi kişiyi yatağa düşürecek kadar ağır semptomlar da ortaya çıkabilmektedir. Bunun bireysel farklılıklardan, bağışıklık sistemini yanıtının farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir" ifadelerini kullandı.