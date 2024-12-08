Hırsızlık şüphelileri dron destekli operasyonla tarlada yakalandı

TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinde fabrika bahçesine giren yüzleri maskeli hırsızlık şüphelileri, jandarmanın dron destekli operasyonuyla tarlada yakalandı.

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir fabrikanın bahçesine hırsızlık amaçlı yüzleri maske ile kapalı 3 şüphelinin girdiğini tespit etti. Bölgeye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile 3 asayiş timi sevk edildi. Jandarmanın geldiği gören şüpheliler, tarlaya doğru kaçtı. Dron destekli operasyon düzenleyen jandarma, 3 şüpheliyi tarlada yakalayarak gözaltına aldı. Bölgede yapılan aramada hırsızlık şüphelilerini kamyonetle beklediği belirlenen 2 şüpheli de yakalandı.