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        Çorlu'da ev yangını; anne yaralandı, oğlu öldü (2)

        AĞIRYARALI ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında evde annesi Nuran Yılmaz ile birlikte mahsur kalan engelli Kuzey Yılmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 22:45 Güncelleme: 11.12.2024 - 22:45
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        Çorlu'da ev yangını; anne yaralandı, oğlu öldü (2)
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        AĞIRYARALI ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

        Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde apartmanın 3’üncü katında çıkan yangında evde annesi Nuran Yılmaz ile birlikte mahsur kalan engelli Kuzey Yılmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Anne Yılmaz’ın tedavisi ise sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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