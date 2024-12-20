Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 12 tutuklama

TEKİRDAĞ'ınMarmaraereğlisi ilçesinde tarihi eser niteliğinde altın satma vaadiyle 3 kişinin yaklaşık 5 milyon lirasını dolandıran 12 şüpheli, tutuklandı.

Ellerinde tarihi eser niteliğinde altın bulunduğunu ve bunları satmak istediklerini söyleyen kişiler, 3 alıcı ile irtibat kurdu. Alıcılar, birikimlerini ve gayrimenkullerini satıp, altınları almak için satıcılarla buluştu. Buluşmada paraları veren 3 kişi, altınları alacakları sırada, polis yelekleri giyen ve üzerinde tabanca bulunan kişiler, paralara el koyup altınları da vermeden gitti. Dolandırıldıkları anlayan vatandaşlar, polise giderek şikayette bulundu.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen şüpheliler M.Ç., Y.Ç., M.D., S.T., T.P., E.İ., Ü.P., R.Ç., O.E., A.O.S., M.K.K. ve A.S.., yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca, 3 av tüfeği, dolandırıcılıkta kullandıkları polis yeleği ele geçirildi.