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        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 12 tutuklama

        TEKİRDAĞ'ınMarmaraereğlisi ilçesinde tarihi eser niteliğinde altın satma vaadiyle 3 kişinin yaklaşık 5 milyon lirasını dolandıran 12 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:53 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:55
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        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 12 tutuklama
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        TEKİRDAĞ'ınMarmaraereğlisi ilçesinde tarihi eser niteliğinde altın satma vaadiyle 3 kişinin yaklaşık 5 milyon lirasını dolandıran 12 şüpheli, tutuklandı.

        Ellerinde tarihi eser niteliğinde altın bulunduğunu ve bunları satmak istediklerini söyleyen kişiler, 3 alıcı ile irtibat kurdu. Alıcılar, birikimlerini ve gayrimenkullerini satıp, altınları almak için satıcılarla buluştu. Buluşmada paraları veren 3 kişi, altınları alacakları sırada, polis yelekleri giyen ve üzerinde tabanca bulunan kişiler, paralara el koyup altınları da vermeden gitti. Dolandırıldıkları anlayan vatandaşlar, polise giderek şikayette bulundu.

        12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen şüpheliler M.Ç., Y.Ç., M.D., S.T., T.P., E.İ., Ü.P., R.Ç., O.E., A.O.S., M.K.K. ve A.S.., yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca, 3 av tüfeği, dolandırıcılıkta kullandıkları polis yeleği ele geçirildi.

        ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü BELEDİYE ÇALIŞANI

        Vatandaşların yaklaşık 5 milyon lirasını dolandırdıkları belirlenen 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Tutuklananlardan M.Ç.'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde deniz temizliği görevlisi, T.P. ve E.İ.'nin Süleymanpaşa Belediyesi'nde boyacı, M.D.'nin de Muratlı Belediyesi'nde kepçe operatörü olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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