127 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan 127 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 2 Aralık'tan itibaren cezaevi firarisi olan G.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve teknik takip sonucu G.G.'nin Kırklareli'nin Beypınar köyünde olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis, G.G.'yi saklandığı evde gözaltına aldı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.