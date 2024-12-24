Tekirdağ'da trenin çarptığı minibüste 4 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edirne'den İstanbul'a giden makinist R.D. idaresindeki yük treni, hemzemin geçitte B.U. yönetimindeki 34 HCL 646 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüste sürücü ve 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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