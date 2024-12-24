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        Tekirdağ'da trenin çarptığı minibüste 4 kişi yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte çarptığı servis minibüsünde 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 20:38 Güncelleme: 24.12.2024 - 20:40
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        Tekirdağ'da trenin çarptığı minibüste 4 kişi yaralandı
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte çarptığı servis minibüsünde 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edirne'den İstanbul'a giden makinist R.D. idaresindeki yük treni, hemzemin geçitte B.U. yönetimindeki 34 HCL 646 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüste sürücü ve 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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