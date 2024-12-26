Tekirdağ'da fırtınada yan yatan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Marmara Denizi'nin Şarköy ilçesi açıklarında motoryat tipi tekne, saat 06.00 sıralarında fırtına nedeniyle yan yatarak karaya oturdu. Tekneyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yan yatan teknede mahsur kalan İsmet K. ile Soner A., botla alınarak karaya çıkarıldı. Kurtarılan 2 kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Şarköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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