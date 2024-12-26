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        Tekirdağ'da fırtınada yan yatan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

        TEKİRDAĞ'da Marmara Denizi'nin Şarköy ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle karaya oturarak yan yatan teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:03 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:05
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        Tekirdağ'da fırtınada yan yatan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
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        TEKİRDAĞ'da Marmara Denizi'nin Şarköy ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle karaya oturarak yan yatan teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Marmara Denizi'nin Şarköy ilçesi açıklarında motoryat tipi tekne, saat 06.00 sıralarında fırtına nedeniyle yan yatarak karaya oturdu. Tekneyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yan yatan teknede mahsur kalan İsmet K. ile Soner A., botla alınarak karaya çıkarıldı. Kurtarılan 2 kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Şarköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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