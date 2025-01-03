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        Tekirdağ'da pazar tezgahlarında başlayan yangın, evlere sıçradı

        TEKİRDAĞ'ınMarmaraereğlisi ilçesinde boş arazide bulunan tahta pazar tezgahlarında başlayan yangın, 3 eve sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:45 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:50
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        Tekirdağ'da pazar tezgahlarında başlayan yangın, evlere sıçradı
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        TEKİRDAĞ'ınMarmaraereğlisi ilçesinde boş arazide bulunan tahta pazar tezgahlarında başlayan yangın, 3 eve sıçradı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

        Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi Begonya Sokak'taki pazar tezgahlarının bulunduğu boş alanda, tahta tezgahların tutuşması ile yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek çevredeki 3 eve sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalleli evlerini boşaltırken, vatandaşlar hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarını katıldı. Bir evin sahipleri ise alevlerin sıçradığı çatıya çıkarak söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer evlere ilerlemesini önlemek için söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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