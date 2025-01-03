Tekirdağ'da pazar tezgahlarında başlayan yangın, evlere sıçradı
TEKİRDAĞ'ınMarmaraereğlisi ilçesinde boş arazide bulunan tahta pazar tezgahlarında başlayan yangın, 3 eve sıçradı.
TEKİRDAĞ'ınMarmaraereğlisi ilçesinde boş arazide bulunan tahta pazar tezgahlarında başlayan yangın, 3 eve sıçradı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi Begonya Sokak'taki pazar tezgahlarının bulunduğu boş alanda, tahta tezgahların tutuşması ile yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek çevredeki 3 eve sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalleli evlerini boşaltırken, vatandaşlar hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarını katıldı. Bir evin sahipleri ise alevlerin sıçradığı çatıya çıkarak söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer evlere ilerlemesini önlemek için söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
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