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        Tekirdağ'da pazar tezgahlarında başlayan yangın, evlere sıçradı (2)

        YANGINSÖNDÜRÜLDÜTekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde boş arazide bulunan tahta pazar tezgahlarında başlayıp, 3 eve sıçrayan yangın, itfaiyenin yoğun çalışması ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:39 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:39
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        Tekirdağ'da pazar tezgahlarında başlayan yangın, evlere sıçradı (2)
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        YANGINSÖNDÜRÜLDÜ

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde boş arazide bulunan tahta pazar tezgahlarında başlayıp, 3 eve sıçrayan yangın, itfaiyenin yoğun çalışması ile söndürüldü. Evlerin çatılarında hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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