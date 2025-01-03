Tekirdağ'da pazar tezgahlarında başlayan yangın, evlere sıçradı (2)
YANGINSÖNDÜRÜLDÜTekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde boş arazide bulunan tahta pazar tezgahlarında başlayıp, 3 eve sıçrayan yangın, itfaiyenin yoğun çalışması ile söndürüldü.
YANGINSÖNDÜRÜLDÜ
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde boş arazide bulunan tahta pazar tezgahlarında başlayıp, 3 eve sıçrayan yangın, itfaiyenin yoğun çalışması ile söndürüldü. Evlerin çatılarında hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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