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        Villada anne ve kızı ölü, baba ise ağır yaralı bulundu

        TEKİRDAĞ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde villada anne ile kızı ölü, baba ise ağır yaralı olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 14:17 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:20
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        Villada anne ve kızı ölü, baba ise ağır yaralı bulundu
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        TEKİRDAĞ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde villada anne ile kızı ölü, baba ise ağır yaralı olarak bulundu.

        Olay, Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Kamelya 43 Sokak’ta bulunan Özpolatlar 1 Sitesi’ndeki 2 katlı villada meydana geldi. İhbar üzerine villaya giden jandarma ve sağlık ekipleri girdikleri villada henüz isimleri öğrenilemeyen çift ile 8 yaşındaki kızlarını silahlı vurulmuş olarak, yerde kanlar içinde buldu. Anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlenirken, babanın ise duran kalbi, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        İlk belirlemelere göre, babanın eşi ve çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği ifade edildi.

        Jandarma ve sağlık ekiplerinin evde incelemeleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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