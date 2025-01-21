Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Adliyeden firar eden şüpheli yakalandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sevk edildiği adliyeden firar eden Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 12:30 Güncelleme: 21.01.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adliyeden firar eden şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sevk edildiği adliyeden firar eden Ç.B., jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmada Ç.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.B., adliyeden firar etti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Çorlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonla Ç.B.'yi saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Ç.B.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        Konutta kadının yükselişi
        Konutta kadının yükselişi
        2'nci Pavlovic harekatı!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Ahmed Kutucu'da iş imzaya kaldı!
        Ahmed Kutucu'da iş imzaya kaldı!
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"

        Benzer Haberler

        Astım hastalığını hafifletmek için başladığı muaythaide 15 madalya kazandı
        Astım hastalığını hafifletmek için başladığı muaythaide 15 madalya kazandı
        Tekirdağ'da marketlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3...
        Tekirdağ'da marketlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3...
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretilen iş yerine operasyo...
        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretilen iş yerine operasyo...
        Tekirdağ'da uyuşturucu imalathanesine operasyon
        Tekirdağ'da uyuşturucu imalathanesine operasyon
        Aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu
        Aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu