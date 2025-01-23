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        Teknik direktör Aka cinayetinde, tutuklu sayısı 12'ye çıktı

        TEKİRDAĞ'da TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın (46) öldürülmesine ilişkin 9 tutuklunun bulunduğu soruşturmada, olayla ilgili para akışını sağladıkları tespit edilen H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 16:49 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:55
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        Teknik direktör Aka cinayetinde, tutuklu sayısı 12'ye çıktı
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        TEKİRDAĞ'da TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın (46) öldürülmesine ilişkin 9 tutuklunun bulunduğu soruşturmada, olayla ilgili para akışını sağladıkları tespit edilen H.A. (34) ve H.B. (24) Mersin'de, A.A. (33) ise Şanlıurfa'da gözaltına alındı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka, 22 Kasım günü Muhittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde yürürken silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıda, şüpheli arkadan yaklaşıp bir kişi ile yürüyen Ersin Aka'ya tabanca ile ateş ederek kaçtı. Aka, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Aka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Saldırganın bindiği otomobil, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu. Polisin Edirne'de düzenlediği operasyonlarda cinayette tabancayı kullanan ve azmettiren kişinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden tetikçi M.P. (16), cinayetten sonra aracı kullanan İ.T.İ., araçta bulunan Suriye uyruklu O.A.'nın Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan 13 şüpheli, Çorlu’da adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden aralarında tetikçi M.P., yaşı 18’den küçük Suriye uyruklu O.A. ile birlikte İ.T.İ., K.Z., Ö.Y., F.Y., D.Y., S.K, M.K. tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        10 GÜN TAKİP ETMİŞLER

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinayetin ardından kapsamlı bir çalışma yaptı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarının incelemesinde, şüphelilerin cinayetten 10 gün önce ilçeye gelerek teknik direktör Ersin Aka’yı izledikleri belirlendi.

        3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

        Cinayetle ilgili soruşturmayı derinleştiren Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet masası ekipleri olayda para akışını sağladıklarını tespit ettiği H.A., H.B. ve A.A.'yı takibe aldı. Ekiplerin yaptığı operasyonda H.A. ve H.B. Mersin'de, A.A. da Şanlıurfa'da gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden H.A. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirilerek adliyeye sevk edildi. H.A., Çorlu Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılırken, duruşmaya H.B. Mersin'den, A.A. ise Urfa'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. H.A., H.B. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 12'ye çıktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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