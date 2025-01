Tekirdağ'da inşaat sektöründe çalışan usta sayısı yüzde 50 düştü

TEKİRDAĞ Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası inşaat komitesi başkanı, inşaat yüksek mühendisi Turgay Kara, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ ve çevresinde usta bulmakta zorlandıklarını söyledi. Kara, "Şu an buradaki bir ustanın yevmiyesi 3 bin lira ise deprem bölgesindeki ustanın 6 bin lira civarında. Hemen hemen iki katı fark ediyor. Bundan dolayı da ustalarımız orayı tercih ediyorlar. Hemen hemen her sektörde, her kolda ustalardaki oranlar yüzde 50 olmak kaydıyla aşağıya düştü. İşlerimiz daha yavaş ilerliyor" dedi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası inşaat komitesi başkanı, inşaat yüksek mühendisi müteahhit Turgay Kara, deprem öncesinde personel anlamında yüzde 100 kapasiteyle çalıştıklarını ancak şimdi kapasitenin yüzde 50’ye düştüğünü söyledi. Birçok alanda inşaatlarla ilgili işlemler yaptığını söyleyen Kara, "Proje, taahhüt yapıyorum aynı zamanda da müteahhitlik yapıyorum. Burada şöyle bir sıkıntımız var. Deprem öncesinde herhangi bir sıkıntımız yoktu ustalar ile alakalı. Yaklaşık yüzde 100 kapasite ile çalışıyorduk. Ama üzücü deprem sonrasında yaşadığımız sıkıntılardan biri ustayla alakalı problemlerimiz var. Hemen hemen her sektörde, her kolda ustalardaki oranlar yüzde 50 olmak kaydıyla aşağıya düştü. İşlerimiz daha yavaş ilerliyor" dedi.

'DEPREM BÖLGESİNDEKİ YEVMİYE İKİ KATI'

Deprem bölgesinde ustaların günlük yevmiyelerinin daha yüksek olduğu için, o bölgenin tercih edildiğini söyleyen Kara, "Şu an buradaki bir ustanın yevmiyesi 3 bin lira ise deprem bölgesindeki ustanın yevmiyesi 6 bin lira civarında. Hemen hemen iki katı fark ediyor. Bundan dolayı da ustalarımız orayı tercih ediyorlar. İşlerimizde yavaşlamalarla birlikte personel sıkıntımız oluyor. Ayrıca şöyle bir problem daha var bizim sektörümüzde; alttan yetişen eleman yok şu anda. Kalifiyeli eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. Bundan 3-4 yıl öncesine gitmek gerekirse işçi bulma sıkıntımız yoktu. İnsanlar bize 'işinizi yapalım' diye geliyorlardı ama şimdi insanları arayıp 'işimizi yapın' diyoruz. Teknik personel yani şantiye şefiyle alakalı problemimiz var. Onlar da iş yapamıyor bizimle iletişime geçemiyorlar. Deprem öncesindeki benim ekiplerimin hepsi şantiyede oluyorlardı. Daha yeni yeni depremin etkileri geçtiği için ufak ufak toparlanmaya başlandı. Büyük ihtimalle 2025 sonu 2026 başlarında da yüzde 70 işçi oranına ulaşacağımızı umuyorum" diye konuştu.