Tekirdağ'da inşaat sektöründe çalışan usta sayısı yüzde 50 düştü
TEKİRDAĞ Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası inşaat komitesi başkanı, inşaat yüksek mühendisi Turgay Kara, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ ve çevresinde usta bulmakta zorlandıklarını söyledi.
TEKİRDAĞ Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası inşaat komitesi başkanı, inşaat yüksek mühendisi Turgay Kara, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ ve çevresinde usta bulmakta zorlandıklarını söyledi. Kara, "Şu an buradaki bir ustanın yevmiyesi 3 bin lira ise deprem bölgesindeki ustanın 6 bin lira civarında. Hemen hemen iki katı fark ediyor. Bundan dolayı da ustalarımız orayı tercih ediyorlar. Hemen hemen her sektörde, her kolda ustalardaki oranlar yüzde 50 olmak kaydıyla aşağıya düştü. İşlerimiz daha yavaş ilerliyor" dedi.
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası inşaat komitesi başkanı, inşaat yüksek mühendisi müteahhit Turgay Kara, deprem öncesinde personel anlamında yüzde 100 kapasiteyle çalıştıklarını ancak şimdi kapasitenin yüzde 50’ye düştüğünü söyledi. Birçok alanda inşaatlarla ilgili işlemler yaptığını söyleyen Kara, "Proje, taahhüt yapıyorum aynı zamanda da müteahhitlik yapıyorum. Burada şöyle bir sıkıntımız var. Deprem öncesinde herhangi bir sıkıntımız yoktu ustalar ile alakalı. Yaklaşık yüzde 100 kapasite ile çalışıyorduk. Ama üzücü deprem sonrasında yaşadığımız sıkıntılardan biri ustayla alakalı problemlerimiz var. Hemen hemen her sektörde, her kolda ustalardaki oranlar yüzde 50 olmak kaydıyla aşağıya düştü. İşlerimiz daha yavaş ilerliyor" dedi.
'DEPREM BÖLGESİNDEKİ YEVMİYE İKİ KATI'
Deprem bölgesinde ustaların günlük yevmiyelerinin daha yüksek olduğu için, o bölgenin tercih edildiğini söyleyen Kara, "Şu an buradaki bir ustanın yevmiyesi 3 bin lira ise deprem bölgesindeki ustanın yevmiyesi 6 bin lira civarında. Hemen hemen iki katı fark ediyor. Bundan dolayı da ustalarımız orayı tercih ediyorlar. İşlerimizde yavaşlamalarla birlikte personel sıkıntımız oluyor. Ayrıca şöyle bir problem daha var bizim sektörümüzde; alttan yetişen eleman yok şu anda. Kalifiyeli eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. Bundan 3-4 yıl öncesine gitmek gerekirse işçi bulma sıkıntımız yoktu. İnsanlar bize 'işinizi yapalım' diye geliyorlardı ama şimdi insanları arayıp 'işimizi yapın' diyoruz. Teknik personel yani şantiye şefiyle alakalı problemimiz var. Onlar da iş yapamıyor bizimle iletişime geçemiyorlar. Deprem öncesindeki benim ekiplerimin hepsi şantiyede oluyorlardı. Daha yeni yeni depremin etkileri geçtiği için ufak ufak toparlanmaya başlandı. Büyük ihtimalle 2025 sonu 2026 başlarında da yüzde 70 işçi oranına ulaşacağımızı umuyorum" diye konuştu.
'KALİFİYE VE TEKNİK ELEMAN BULMAKTA ZORLANIYORUZ'
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal da deprem bölgesine uzak olan bölgelerden bile kalifiye elemanların o bölgeye daha iyi maaşlarla geçmesine yol açtığını söyledi. Bal, "Bu depremlerde 11 ilimiz ciddi anlamda yıkıldı. Devletimiz bu illeri tekrar imar etmek için yoğun bir inşaat faaliyeti başlattı. Bölgesel düzeyde baktığımızda tabii buradaki inşaat sektörünün çok yoğun ve hızlı olması bizim gibi deprem bölgesine uzak olan bölgelerden bile kalifiye elemanların diğer tarafa daha iyi maaşlarla geçmesine yol açtı. Orada da inşaat sektörü çok hızlı bir şekilde imar edildiği için, devam ettiği için bu tip bizim yaşadığımız bölgeler gibi bölgelerde hem kalifiye eleman hem de teknik eleman bulmakta zorlanıyoruz" dedi.
‘İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİNİ ANLAMAMIZ GEREKİYOR’
Tekirdağ'da inşaat sektöründe yeterli eleman bulunamadığı için ciddi problemler yaşandığını kaydeden Bal, "Problemler o düzeydeki şöyle düşünün; burası bir deprem bölgesi, deprem bölgesinde bizim yeni teknolojileri kullanmamız gerekiyor, depremle mücadele etmemiz için. Yeni teknolojileri binalarımıza aktarabilmemiz için de kalifiye, teknik elemanlara ihtiyacımız var. Örneğin Namık Kemal Üniversitesi şu anda onkoloji hastanesi projesi yapıyor ve bu dünyada ilk defa denenen bir teknolojiyle uygulanıyor. Buradaki en büyük sıkıntımız bu teknolojiyi uygulayabilecek kalifiye elemandaki yetersizlik. Burada yapmamız gereken aslında şu; birincisi inşaat sektörünün önemini anlamamız gerekiyor. İnşaat sektörü istihdam olarak Türkiye'deki istihdamın yüzde 10'unu oluşturuyor. Ama bu bölgesel olarak ve mevsimsel olarak değişiyor. Ancak başka atladığımız önemli bir nokta var o da Türkiye'deki sabit sermaye oluşumu. Sabit sermaye oluşumunun yüzde 50'sini inşaat sektörü domine ediyor ve bu yüzde 50'lik sabit sermaye oluşumu da ciddi azalmalara yol açacak bir süre sonra. Bizim meslek yüksekokullarını ve teknik okulları desteklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İnşaat şantiyesi şefi mimar Sahra Ayben Gökduman da çalıştığı şantiye başta olmak üzere tüm şantiyelerde eleman sıkıntısı yaşandığını söyledi. Gökduman, “Ben şu an mimarım, şantiye şefliği yapıyorum. Bulunduğum şantiye de dahil olmak üzere birçok şantiyede deprem bölgesine giden ustalar ve personeller olduğu için personel bulmakta zorlanıyoruz” dedi.
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