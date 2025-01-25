Tekirdağ'da 100 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 100 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 100 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde bir evde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Evde yapılan aramada 100 litre sahte içki ele geçirildi, ev sahibi A.İ. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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