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        Tekirdağ'da 100 litre sahte içki ele geçirildi

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 100 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 09:32 Güncelleme: 25.01.2025 - 09:42
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        Tekirdağ'da 100 litre sahte içki ele geçirildi
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        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 100 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde bir evde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Evde yapılan aramada 100 litre sahte içki ele geçirildi, ev sahibi A.İ. gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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