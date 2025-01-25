Tekirdağ'da 115 bin makaron ele geçirildi
Tekirdağ'da 115 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da 115 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Ergene ilçesinde belirledikleri bir evde yaptıkları aramalarda 115 bin makaron, 3 sigara sarma makinesi ve 125 kilogram tütün ele geçirdi.
Adreste bulunan M.A. gözaltına alındı.
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