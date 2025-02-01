Tekirdağ ve Keşan'da sis etkili oldu

TEKİRDAĞ ve Edirne’nin Keşan ilçesinde sis etkili oldu

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde görüş mesafesi 15 metreye, kent merkezinde 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Tekirdağ’dan Marmara Denizi’ndeki adalara yapılan feribot seferleri gecikmeli olarak yapıldı.

Polis ekipleri kentin önemli noktalarında önlem alarak sürücüleri uyardı. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu Tekirdağ'da sisin ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.

KEŞAN’DA DA ETKİLİ OLDU

Edirne’nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Keşan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı binalar, gözden kayboldu. Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle olası kazalara karşı polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.