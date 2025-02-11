Tekirdağ'da deniz 10 metre çekildi; 'Kral Yolu' ortaya çıktı
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında deniz 10 metre çekildi, tarihi 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar ortaya çıktı.
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında deniz 10 metre çekildi, tarihi 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar ortaya çıktı.
Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde deniz yaklaşık 10 metre çekildi. Mevsimsel gelgitler nedeniyle oluşan çekilme sonucu, normalde su altında kalan ve bölge halkı tarafından 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar su üstüne çıktı. Sahilde yürüyüş yapan Hüseyin Sakalar, her yıl bu mevsimlerde suyun çekildiğini belirterek, "Bu kayalar normalde suyun altında kalıyor. Ama bu mevsimlerde sular çekiliyor. Her sene bu olay oluyor" dedi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Özşahin, deniz çekilmesinin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını ve olağanüstü bir durum olmadığını söyledi. Özşahin, "İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek yok. Dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan bir hadisedir" diye konuştu.
Denizin çekildiği alanlar dronla havadan da görüntülendi.
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