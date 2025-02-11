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        Tekirdağ'da deniz 10 metre çekildi; 'Kral Yolu' ortaya çıktı

        TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında deniz 10 metre çekildi, tarihi 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 16:41 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:45
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        Tekirdağ'da deniz 10 metre çekildi; 'Kral Yolu' ortaya çıktı
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        TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında deniz 10 metre çekildi, tarihi 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar ortaya çıktı.

        Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde deniz yaklaşık 10 metre çekildi. Mevsimsel gelgitler nedeniyle oluşan çekilme sonucu, normalde su altında kalan ve bölge halkı tarafından 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar su üstüne çıktı. Sahilde yürüyüş yapan Hüseyin Sakalar, her yıl bu mevsimlerde suyun çekildiğini belirterek, "Bu kayalar normalde suyun altında kalıyor. Ama bu mevsimlerde sular çekiliyor. Her sene bu olay oluyor" dedi.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Özşahin, deniz çekilmesinin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını ve olağanüstü bir durum olmadığını söyledi. Özşahin, "İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek yok. Dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan bir hadisedir" diye konuştu.

        Denizin çekildiği alanlar dronla havadan da görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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