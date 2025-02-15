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        Tekirdağ'da 3 araç kazaya karıştı; 6 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 19:20 Güncelleme: 15.02.2025 - 19:25
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        Tekirdağ'da 3 araç kazaya karıştı; 6 yaralı
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        TEKİRDAĞ’ın Kapaklı ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kapaklı- Çerkezköy karayolu üzerinde meydana geldi. A.T.E. yönetimindeki 67 AAV 674 plakalı otomobil ile M.Ç. yönetimindeki 25 FU 3654 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobillerin çarptığı refüjdeki aydınlatma direği, Ö.Ş.’nin kullandığı 59 T 2598 plakalı taksinin üzerine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üç araçta yaralanan 2’si çocuk 6 kişi, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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