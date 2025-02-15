Tekirdağ'da 3 araç kazaya karıştı; 6 yaralı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üç araçta yaralanan 2’si çocuk 6 kişi, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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