Tekirdağ'da kar yağışı

TEKİRDAĞ'ınSaray ilçesinde yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Çerkezköy ve Kapaklı ile Çorlu ilçelerinde de kar yağışı yer yer ve hafif şekilde sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kar yağışı başladı. Saat 15.00 sıralarında başlayan yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle ilçenin belirli bölgeleri beyaza büründü. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu ilçede kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi. Kar nedeniyle polis ekipleri ilçede önlem alıp, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Belediye ve kara yolları ekipleri de yollarda tuzlama çalışmasında bulundu. Tekirdağ'ın yüksek kesimleri olan Çerkezköy ve Kapaklı ile Çorlu ilçelerinde de kar yağışı yer yer ve hafif şekilde sürüyor.