Tekirdağ'da 6 kaçak göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadele çalışmasında Safalan Mahallesi’nde, yol uygulamasında 6 kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. İki organizatörle ilgili soruşturma sürüyor.

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