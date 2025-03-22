Tekirdağ'da ev yangını; 1 ağır yaralı, 4 kişi dumandan etkilendi

Nusratiye Mahallesi Kömürcü 1'inci Sokak'ta Yaşar Erez'e ait 3 katlı binanın giriş katında, saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. O sırada evde bulunanlar, alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yaşar Erez'in vücudunda yanıklar oluşurken, 4 kişi dumandan etkilendi. İhbarşa adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 5 kişi ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yaşar Erez, İstanbul'a sevk edildi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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