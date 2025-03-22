Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Bakan Bolat: Türkiye'yi 22 yılda 6 buçuk kat büyütmeyi başardık

        TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "22 yılda eğitimden sağlığa, enerjiden adalete, savunmadan Silahlı Kuvvetlerimize, Ordumuza, sanayimizden tarıma, hizmetler sektöründen ulaştırmaya varıncaya kadar her alanda Türkiye'yi 6 buçuk kat büyütmeyi başardık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 21:06 Güncelleme: 22.03.2025 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bolat: Türkiye'yi 22 yılda 6 buçuk kat büyütmeyi başardık
        ABONE OL

        TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "22 yılda eğitimden sağlığa, enerjiden adalete, savunmadan Silahlı Kuvvetlerimize, Ordumuza, sanayimizden tarıma, hizmetler sektöründen ulaştırmaya varıncaya kadar her alanda Türkiye'yi 6 buçuk kat büyütmeyi başardık. Bundan sonra da Türkiye yüzyılının vizyonu ve hedefleriyle inşallah 86 milyon kardeşimizin esenliği, iyiliği için, aileleri için, çocukları için, daha iyi bir gelecek, daha iyi eğitim şartları, daha iyi sağlık şartları ve daha geçim şartlarını iyileştirmek için canla, başla çalışıyoruz, yedi yirmi dört görevdeyiz" dedi.

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Ergene Belediyesi tarafından Cumhuriyet mahallesinde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftar yemeğine Tekirdağ valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül ile Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ve çok sayıda vatandaş katıldı. 'TÜRKİYE'Yİ 22 YILDA HER ALANDA 6 BUÇUK KAT BÜYÜTMEYİ BAŞARDIK'

        Bolat, AK Parti iktidarında Türkiye'de her alanda 22 yılda 6 buçuk kat büyüme yaşandığını belirterek, "Bakın 22 yılda eğitimden sağlığa, enerjiden adalete, savunmadan Silahlı Kuvvetlerimize, Ordumuza, sanayimizden tarıma, hizmetler sektöründen ulaştırmaya varıncaya kadar her alanda Türkiye'yi yirmi iki yılda 6 buçuk kat büyütmeyi başardık. Bundan sonra da Türkiye yüzyılının vizyonu ve hedefleriyle inşallah 86 milyon kardeşimizin esenliği, iyiliği için, aileleri için, çocukları için, daha iyi bir gelecek, daha iyi eğitim şartları, daha iyi sağlık şartları ve daha geçim şartlarını iyileştirmek için canla, başla çalışıyoruz. Yedi yirmi dört görevdeyiz. Günde üç dört saat uykularla vatandaşlarımıza daha iyi neler yaparız? Bunun çabası içindeyiz. Mecliste, Cumhur İttifakı'nın üyeleri, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri de, etle tırnak gibi birlik içinde kanunlar çıkarıyorlar, görevlerini fazlasıyla yapıyorlar. Ve sizlerle olan diyaloglarıyla iç içe olarak sizlerin daha iyi şartlara sahip olmanız için çaba sarf ediyorlar" diye konuştu.

        Konuşmasının ardından Bakan Bolat'a, Ergene Belediye başkanı Müge Yıldız Topak tarafından hediye takdim edildi. Bakan Bolat, iftar programının ardından Cumhuriyet mahallesi muhtarı Davut Tosunoğlu'nu muhtarlık binasında ziyaret ederken daha sonra kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: Grönland'dan arıyorlar
        Trump: Grönland'dan arıyorlar
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        24 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        24 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Takside gasp kâbusu!
        Takside gasp kâbusu!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi

        Benzer Haberler

        Ali Erbaş: Haçlıların bin sene önce yaptıkları işgali, katliamı bu sefer to...
        Ali Erbaş: Haçlıların bin sene önce yaptıkları işgali, katliamı bu sefer to...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Tekirdağ'da açılışlara katıldı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Tekirdağ'da açılışlara katıldı
        Ailesinin evlenmelerine onay vermediği Sevgi'yi kaçırdılar; o anlar kamerad...
        Ailesinin evlenmelerine onay vermediği Sevgi'yi kaçırdılar; o anlar kamerad...
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Ali Erbaş: Haçlıların bin sene önce yaptıkları işgali, katliamı bu sefer to...
        Ali Erbaş: Haçlıların bin sene önce yaptıkları işgali, katliamı bu sefer to...
        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya öldü