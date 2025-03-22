Bakan Bolat: Türkiye'yi 22 yılda 6 buçuk kat büyütmeyi başardık

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "22 yılda eğitimden sağlığa, enerjiden adalete, savunmadan Silahlı Kuvvetlerimize, Ordumuza, sanayimizden tarıma, hizmetler sektöründen ulaştırmaya varıncaya kadar her alanda Türkiye'yi 6 buçuk kat büyütmeyi başardık. Bundan sonra da Türkiye yüzyılının vizyonu ve hedefleriyle inşallah 86 milyon kardeşimizin esenliği, iyiliği için, aileleri için, çocukları için, daha iyi bir gelecek, daha iyi eğitim şartları, daha iyi sağlık şartları ve daha geçim şartlarını iyileştirmek için canla, başla çalışıyoruz, yedi yirmi dört görevdeyiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Ergene Belediyesi tarafından Cumhuriyet mahallesinde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftar yemeğine Tekirdağ valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül ile Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ve çok sayıda vatandaş katıldı. 'TÜRKİYE'Yİ 22 YILDA HER ALANDA 6 BUÇUK KAT BÜYÜTMEYİ BAŞARDIK'

Bolat, AK Parti iktidarında Türkiye'de her alanda 22 yılda 6 buçuk kat büyüme yaşandığını belirterek, "Bakın 22 yılda eğitimden sağlığa, enerjiden adalete, savunmadan Silahlı Kuvvetlerimize, Ordumuza, sanayimizden tarıma, hizmetler sektöründen ulaştırmaya varıncaya kadar her alanda Türkiye'yi yirmi iki yılda 6 buçuk kat büyütmeyi başardık. Bundan sonra da Türkiye yüzyılının vizyonu ve hedefleriyle inşallah 86 milyon kardeşimizin esenliği, iyiliği için, aileleri için, çocukları için, daha iyi bir gelecek, daha iyi eğitim şartları, daha iyi sağlık şartları ve daha geçim şartlarını iyileştirmek için canla, başla çalışıyoruz. Yedi yirmi dört görevdeyiz. Günde üç dört saat uykularla vatandaşlarımıza daha iyi neler yaparız? Bunun çabası içindeyiz. Mecliste, Cumhur İttifakı'nın üyeleri, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri de, etle tırnak gibi birlik içinde kanunlar çıkarıyorlar, görevlerini fazlasıyla yapıyorlar. Ve sizlerle olan diyaloglarıyla iç içe olarak sizlerin daha iyi şartlara sahip olmanız için çaba sarf ediyorlar" diye konuştu.