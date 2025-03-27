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        Teknede tarihi olduğu değerlendirilen 50 tabak ele geçirildi

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:06
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        Teknede tarihi olduğu değerlendirilen 50 tabak ele geçirildi
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        TEKİRDAĞ’ın Şarköy ilçesinde B.B.’nin teknesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 50 tabak ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy’ün Hoşköy Mahallesi’nde B.B,’nin denizde tarihi eser arayışında olduğunu belirledi. B.B.’nin balıkçı barınağındaki teknesinde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 50 tabak ele geçirildi. Gözaltına alınan B.B. ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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