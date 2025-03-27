Sokak ortasında kaçırılan Sevgi kurtarıldı

TEKİRDAĞ'da Vedat Akkuş’ın (30) yakınlarıyla birlikte sokak ortasında hafif ticari araca zorla bindirip kaçırdığı Sevgi T. (32), İstanbul'da jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı. Seda Akkuş'un ardından eşi Mahsun Akkuş ile olaya karıştığı belirlenen Muhammet Ali Baki de tutuklandı. Gözaltına alınan Vedat Akkuş ile İsmail Akkuş’un işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Çerkezköy ilçesinde yaşayan Vedat Akkuş, evlenmek istediği Sevgi T.'yi ailesiyle istemeye gitti. Akkuş, kızın ailesinin evliliğe izin vermemesi üzerine Sevgi T.'yi kaçırmaya karar verdi. Vedat Akkuş'un yengesi Seda Akkuş, geçen cumartesi günü, Kızılpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen Sevgi T.'nin önünü kesti. Seda Akkuş, Sevgi T. ile konuşurken Vedat Akkuş, kullandığı hafif ticari araçla yanlarına yaklaştı. Seda Akkuş, kapıyı açarken, bu sırada arkadan gelen Vedat Akkuş'un ağabeyi Mahsun Akkuş da Sevgi T.'yi zorla araca bindirdi. Araç hızla uzaklaşırken, Sevgi T.'nin ailesinin ihbarıyla jandarma ekipleri çalışma başlattı. İncelemede, Vedat Akkuş ve ailesinin, İstanbul Çatalca'da araç değiştirip, başka araçla İstanbul'a gittiği belirlendi.