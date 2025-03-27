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        Sokak ortasında kaçırılan Sevgi kurtarıldı

        TEKİRDAĞ'da Vedat Akkuş'ın (30) yakınlarıyla birlikte sokak ortasında hafif ticari araca zorla bindirip kaçırdığı Sevgi T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:11 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:15
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        Sokak ortasında kaçırılan Sevgi kurtarıldı
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        TEKİRDAĞ'da Vedat Akkuş’ın (30) yakınlarıyla birlikte sokak ortasında hafif ticari araca zorla bindirip kaçırdığı Sevgi T. (32), İstanbul'da jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı. Seda Akkuş'un ardından eşi Mahsun Akkuş ile olaya karıştığı belirlenen Muhammet Ali Baki de tutuklandı. Gözaltına alınan Vedat Akkuş ile İsmail Akkuş’un işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Çerkezköy ilçesinde yaşayan Vedat Akkuş, evlenmek istediği Sevgi T.'yi ailesiyle istemeye gitti. Akkuş, kızın ailesinin evliliğe izin vermemesi üzerine Sevgi T.'yi kaçırmaya karar verdi. Vedat Akkuş'un yengesi Seda Akkuş, geçen cumartesi günü, Kızılpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen Sevgi T.'nin önünü kesti. Seda Akkuş, Sevgi T. ile konuşurken Vedat Akkuş, kullandığı hafif ticari araçla yanlarına yaklaştı. Seda Akkuş, kapıyı açarken, bu sırada arkadan gelen Vedat Akkuş'un ağabeyi Mahsun Akkuş da Sevgi T.'yi zorla araca bindirdi. Araç hızla uzaklaşırken, Sevgi T.'nin ailesinin ihbarıyla jandarma ekipleri çalışma başlattı. İncelemede, Vedat Akkuş ve ailesinin, İstanbul Çatalca'da araç değiştirip, başka araçla İstanbul'a gittiği belirlendi.

        Jandarma ekipleri, İstanbul Halkalı'da düzenlenen operasyonda, yenge Seda Akkuş'u yakalayıp gözaltına aldı. Seda Akkuş, jandarmadaki işlemlerinin ardından pazartesi günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sevgi T.'yi kaçıranlara yönelik İstanbul'da düzenlediği 2'nci operasyonda önce Muhammet Ali Baki ile Mahsun Akkuş'u yakaladı. Baki ile Akkuş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        2 GÖZALTI

        Jandarma tarafından, devam eden operasyonlarda kaçırılan Sevgi T. kurtarılıp, olayı azmettirdiği belirtilen Vedat Akkuş ile İsmail Akkuş da yakalanıp gözaltına alındı. Çerkezköy'e getirilen Sevgi T., ailesine teslim edildi. Gözaltındaki Vedat Akkuş ile İsmail Akkuş'un işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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