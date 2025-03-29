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        İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram tatili yoğunluğu

        RAMAZAN Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 16:19 Güncelleme: 29.03.2025 - 16:20
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        İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram tatili yoğunluğu
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        RAMAZAN Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

        Ülke genelinde 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla, İstanbul'dan yola çıkan tatilciler, kara yollarında yoğunluk oluşturdu. İstanbul-Tekirdağ arasında da trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yoğunlaşmaya başlayan araç yoğunluğu, Tekirdağ yönüne doğru zaman zaman uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Polis ve jandarma trafik ekipleri, Tekirdağ kesiminde kara yolunda önemli bölgelerde önlem aldı. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Yetkililer, akşam saatlerinde trafiğin daha da yoğunlaşmasının beklendiğini belirterek, buna göre tedbir alındığını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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