Tekirdağ - Bakan Göktaş, çocukları ile huzurevini ziyaret etti
Aileve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ il merkezinin ardındanMalkara ilçesine geçerek Malkara Huzurevi ile Zübeyde Hanım Huzurevi'ni ziyaret etti.
Aileve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ il merkezinin ardından
Malkara ilçesine geçerek Malkara Huzurevi ile Zübeyde Hanım Huzurevi'ni ziyaret etti. Bakan Göktaş, huzurevinde kalanlarla bayramlaşmaya çocukları Hamza ve Yusuf'u da götürdü. Göktaş ile oğulları, bayramlaştığı huzurevi sakinlerinin ellerini öptü. Huzurevlerinde kalanlarla sohbet eden Göktaş, daha sonra ilçeden ayrıldı.
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