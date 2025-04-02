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        Çocuk parkında tekmeli yumruklu kavga kamerada

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki çocuk parkında iki grup arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 12:11 Güncelleme: 02.04.2025 - 12:15
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        Çocuk parkında tekmeli yumruklu kavga kamerada
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki çocuk parkında iki grup arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'ndeki çocuk parkında, dün gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Taraftarlardan aldıkları darbelerle yere düşenler oldu. Mahalleli, kavga edenlere müdahale edip dağılmalarını sağladı. Olay anları ise çevreden bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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