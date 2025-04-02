Çocuk parkında tekmeli yumruklu kavga kamerada

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki çocuk parkında iki grup arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'ndeki çocuk parkında, dün gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Taraftarlardan aldıkları darbelerle yere düşenler oldu. Mahalleli, kavga edenlere müdahale edip dağılmalarını sağladı. Olay anları ise çevreden bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.