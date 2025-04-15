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        Marmara'yı müsilaj vurdu; Tekirdağlı balıkçılar av sezonunu kapattı

        TEKİRDAĞ'daav sezonunu kapatan balıkçılar, Marmara Denizi'ndeki müsilaj nedeniyle sezonun iyi geçirmediklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 13:36 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:36
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        Marmara'yı müsilaj vurdu; Tekirdağlı balıkçılar av sezonunu kapattı
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        TEKİRDAĞ'daav sezonunu kapatan balıkçılar, Marmara Denizi'ndeki müsilaj nedeniyle sezonun iyi geçirmediklerini söyledi.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Marmara'daki müsilaj nedeniyle balıkçıların umduğunu bulamadığını söyledi. Pehlivanoğlu, "Bu sene eylül ayından itibaren Marmara Denizi'nde balıkçılık yapan arkadaşlarımız müsilaj nedeniyle çok fazla faaliyet yapamadılar. Ama Allah'a şükürler olsun bu sene Karadeniz çok bereketli geçti. Burada bulunan balıkçı arkadaşlarımızın çoğunluğu av sezonunu Karadeniz'de geçirdiler. Karadeniz bu sene bol miktarda palamutla geçti. Allah nasip ederse, havaların da ısınmasıyla beraber müsilajın Marmara Denizi'ni terk etmesini ümit ediyoruz. Nasip olursa eylül ayından tekrar faaliyete geçtiğimizde, bol miktarda lüferle vatandaşlarımız inşallah uygun ve taze balık yiyecekler" diye konuştu.

        '250 BİN LİRALIK AĞLARI GİTTİ'

        Gırgır adı verilen 12 metrenin üzerinde olan balıkçıların faaliyetlerini 1 ay önce müsilaj nedeniyle durdurduğunu söyleyen Pehlivanoğlu, "12 metrenin altında olan balıkçı teknelerimiz avlanmaya devam edecekler. Onlar da karides, kalkan, palamut tutamayacaklar. Denizde lüfer, tekir, istavrit, hamsi gibi balıklarını tutmaya devam edecekler" dedi. Teknesini barınağa çekip, ağlarının bakımını yapan Ömer Kurşun, "Oksijen yok denizde. Ağ atıyorsun denize, ağlar sülük gibi oluyor, makaralar basmıyor. Bir arkadaşımız 2 gün önce 70 paket ağ attı, kaykay, su ağları sürükledi kayboldu ağlar. Balıkçının 250 bin liralık ağları gitti. Bu kaykaydan kaynaklanıyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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