Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunda yeni versiyon tescillendi

        TEKİRDAĞ'da bir firma ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ortak ürettiği yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun yeni versiyonu tescillendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:34 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunda yeni versiyon tescillendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ'da bir firma ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ortak ürettiği yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun yeni versiyonu tescillendi. Kuraklık ve hastalıklara karşı dayanıklı olduğu belirtilen yeni versiyon, toprakla buluşturulacak.

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Tohumcular Derneği (TRAKTOD) iş birliğiyle geliştirilen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin de katkılarının olduğu Türkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu için 2017 yılında Ar-Ge çalışmalarına başlandı. Çalışmaların ardından 2021'de yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de toprakla buluşturulup, Trakya genelinde tarlalara ekimi yapıldı. Tohumdan başarılı sonuç alınca çeşit çalışmaları sürdürüldü. Tekirdağ'da TRAKTOD üyesi bir firma ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ortak ürettiği yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun yeni versiyonu enstitü tarafından tescillendi. Kuraklık ve hastalıklara karşı dayanıklı olduğu belirtilen yeni versiyon, firmaya teslim edildi.

        'ESKİ ÇEŞİTLERİN BİR ÜST VERSİYONU'

        TRAKTOD Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim Toruk, yeni tescillenen yerli ve milli tohumun toprakla buluşacağını belirterek, "Ülkemizdeki yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohum projelerinde 2025 yılına gerçekten çok hızlı girdik. Tarım Bakanlığı'nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projelerinde derneğimiz üyesi olan firmalarımız tüm Türkiye'de yoğun bir şekilde yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumlarını tarım il müdürlüklerine verdiler ve piyasada da satışı başladı. Dernek üyelerimizin Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda geliştirdiği çeşitleri Türkiye'de ve dünyada satmaya çalışıyorlar. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün projesinden bir üyemiz yeni bir çeşidi tescilledi. Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün tescillediği yeni çeşidi TR2234SLVCL ilk hibritini alarak bu sene toprakla buluşturacak. Bu çeşit aslında başarılı olan eski çeşitlerin bir üst versiyonu. Dernek olarak üyelerimizin bu işin içerisine girmesini, üretim yapmasını istiyoruz. Dışa bağımlılıkta yüzde 15 paya ulaştık şu anda. Bu payın yüzde 50'lere çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

        'BİR TOHUM ÜRETİMİ DEĞİL, BİR VİZYON'

        Yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumuna tescil alan firmanın müdürü Emre Sarı da daha önce yaptıkları çalışmalarla yerli ve milli tohumlar geliştirdiklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte bitkisel üretimin gurur kaynağı olan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni çeşidimiz TR2234SLVCL'nin numunesini almak bizim için sadece bir tedarik süreci değil; aynı zamanda milli hibrit ayçiçeği tohumculuğunun da bir dönüm noktası. 2025 yılında yeni çeşidimizin toprakla buluşacak olması bizi heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor. Bu başarı; bir bilim, bir emek, bir sabır. Her şeyden önemlisi bizim bunu başaracağımızın inancını taşıyoruz. Bir tohum üretimi değil; bir vizyon, bir geleceği yerli ve milli bir anlayışla gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Hektor da bunu isterdi!
        Hektor da bunu isterdi!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da vatandaşlar Heraion-Teikhos Antik Kenti'ni gezdi
        Tekirdağ'da vatandaşlar Heraion-Teikhos Antik Kenti'ni gezdi
        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri müzeleri gezdi
        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri müzeleri gezdi
        Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş