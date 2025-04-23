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        İstanbul açıklarındaki deprem, Trakya'da da hissedildi (2)

        TEKİRDAĞ'DADEPREME KAPALI ALANDA YAKALANANLARIN KAÇIŞI KAMERADAMarmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 15:40 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:45
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        İstanbul açıklarındaki deprem, Trakya'da da hissedildi (2)
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        TEKİRDAĞ’DADEPREME KAPALI ALANDA YAKALANANLARIN KAÇIŞI KAMERADA

        Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Tekirdağ’da sarsıntıya evlerinde iş yeri, lokanta ve kafeterya gibi kapalı alanlarda yakalananlar kendilerini panikle dışarı attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar ev ve iş yerlerini terk ederek, park ve bahçelerde bekledi.

        VALİLİKLERDEN UYARI

        Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul merkezli meydana gelen deprem nedeniyle tüm birimlerimiz görevlerini hassasiyetle takip etmekte ve saha taramamız devam etmektedir. An itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmamıştır. Deprem nedeniyle hasar gören veya hasar gördüğü düşünülen binalara vatandaşlarımızın girmemesi ve bu durumu yetkililere bildirmeleri rica olunur. Zorunlu olmadıkça araçlarınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarınızı zorunlu haller dışında kullanmayınız. Resmi kurumların yaptığı ve yapacağı açıklamalara itibar ediniz. Karşılaştığınız veya karşılaşacağınız herhangi bir olumsuz durum ile alakalı 112 Acil Çağrı Hattımız 24 saat vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "İstanbul Silivri’de yaşanan deprem dolayısıyla ilimiz genelinde depreme bağlı olarak herhangi bir ihbar ve sorun olmamakla birlikte Afet ve Acil Durum Kurulu acil ve hazır şekilde toplanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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