'Deprem darbe tipi; binaların çatı ve asansörleri kontrol edilmeli'

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nden (NKÜ) Doktor Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, İstanbul Silivri açıklarındaki 6.2 büyüklüğündeki depremin beklenen ana deprem değil, darbe tipi deprem olduğunu belirterek, "Darbe tipi depremler normal depremlerden, yani enerji esaslı depremlerden farklı olarak binalarımızda ikincil elemanların hasar görmesine yol açar" dedi.

NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Doktor Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin beklenen İstanbul depremi değil, darbe tipi deprem olduğunu söyledi. Türkiye'nin aktif fay hatlarında bulunduğunu, böyle depremlerin meydana gelmesinin muhtemel olduğunu belirten Bal, "Ama bu deprem özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın bizim İstanbul'da ve Tekirdağ'da beklediğimiz ana deprem değil. Bu daha küçük ölçekli bir deprem. Yerin 7 kilometre altında ve Silivri merkeze yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Dolayısıyla çok büyük yıkıcı bir deprem değildi. Biz depremleri sınıflandırırken büyüklüğünden ziyade özellikle inşaat mühendisleri, yani yapıları tasarlarken kullandıkları ivme değeri dediğimiz bir değer vardır. Yani yapısal ivme olarak bu tarif edilir ve bunu biz 'g' olarak, yani yer çekimini bir 'g' olarak düşünürseniz yapılarımızı sanki yatay ivme değerine göre, yüzde 40'ına göre genellikle tasarımlarız. Bu bizim eski yönetmeliklerimizde de, bu yönetmeliğimizde de genellikle örneğin Tekirdağ, Çorlu ve bizim bölgemizde, İstanbul'un da birçok önemli noktasında 0.40 g gibi bir deprem bekliyoruz" dedi.

'EN BÜYÜK DEĞER EYÜP'TE KAYDEDİLDİ' Namık Kemal Üniversitesi'nin deprem laboratuvarında 6.2 büyüklüğündeki deprem verilerini analiz ettiklerini söyleyen Bal, "Yaptığımız analizler sonrasında depremin kayıtçılarımız var, ivme ölçerlerimiz var, ivmeleri kaydettiğimiz noktalar, buralarda depremin en büyük değerini 0.21 g olduğunu gördük. Bu da İstanbul Eyüp'te kaydedildi İstanbul'da. Onun dışında Küçükçekmece'de 0.12, Marmaraereğlisi'nde 0.10 g civarında ivmelerle karşılaştık. Binaların tasarladığımız ivme değeri 0.40 olduğu için genellikle, bu aslında bizim yapılarımızı yıkabilecek pozisyonda olan bir deprem değil. Ama burada dikkat etmemiz gereken, bizim dataları incelerken de fark ettiğimiz, depremin kısa süreli olması ve darbe tipi bir deprem olarak nitelendirilebileceği. Darbe tipi depremler bizim özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda beklediğimiz depremlerden biraz daha farklı. Bunlar binaları tabiri caizse zangırdatma dediğimiz bir titreşim haline sokar. Özellikle daha düşük periyotlu, yani alçak katlı binaları, özellikle dataya baktığımızda 4-5 katlı binaların, 1-2 katlı sanayi yapılarının bu depremden çok etkilendiğini gördük" diye konuştu.