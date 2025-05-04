Dur' ihtarında bulunan polise çarpıp kaçtıktan sonra kaza yaptı; saklandığı menfezde yakalandı (2)

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 'dur' ihtarında bulunan polis memuru Recep B.'ye, ciple çarpıp kaçan, takip sırasında kaza yapan Enes A. yaralı olarak saklandığı menfezde yakalandı. Kontrol noktasında sürücüsünün ihtara uymadığı cipin, polis memuruna çarptığı anlar noktadaki kameraya yansıdı. Görüntülerde, elini kaldırıp 'dur' ihtarında bulunan polisin, ihtara uymayıp hızla gelen cipten kaçmaya çalıştığı ve bu sırada aracın çarpıp kaçtığı anlar yer aldı.

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