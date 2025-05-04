Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Dur' ihtarında bulunan polise çarpıp kaçtıktan sonra kaza yaptı; saklandığı menfezde yakalandı (2)

        CİPİNPOLİSE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADATekirdağ'ın Malkara ilçesinde 'dur' ihtarında bulunan polis memuru Recep B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 19:56 Güncelleme: 04.05.2025 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dur' ihtarında bulunan polise çarpıp kaçtıktan sonra kaza yaptı; saklandığı menfezde yakalandı (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CİPİNPOLİSE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

        Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 'dur' ihtarında bulunan polis memuru Recep B.'ye, ciple çarpıp kaçan, takip sırasında kaza yapan Enes A. yaralı olarak saklandığı menfezde yakalandı. Kontrol noktasında sürücüsünün ihtara uymadığı cipin, polis memuruna çarptığı anlar noktadaki kameraya yansıdı. Görüntülerde, elini kaldırıp 'dur' ihtarında bulunan polisin, ihtara uymayıp hızla gelen cipten kaçmaya çalıştığı ve bu sırada aracın çarpıp kaçtığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        İşte derbinin canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte derbinin canlı anlatımı ve istatistikler!
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Süper Lig yolunda tüm dengeler değişti!
        Süper Lig yolunda tüm dengeler değişti!
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı!
        Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        Tekirdağ'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        'Dur' ihtarında bulunan polise çarpıp kaçtıktan sonra kaza yaptı; saklandığ...
        'Dur' ihtarında bulunan polise çarpıp kaçtıktan sonra kaza yaptı; saklandığ...
        Uçmakdere hafta sonu yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor
        Uçmakdere hafta sonu yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor
        Tekirdağ'da 5'inci kattan düşen bebek öldü
        Tekirdağ'da 5'inci kattan düşen bebek öldü
        Tekirdağlı balıkçılar istavrit umuduyla denize açıldı
        Tekirdağlı balıkçılar istavrit umuduyla denize açıldı