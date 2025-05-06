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        Tekirdağ'da yılın şoförü Şenay Kenar seçildi

        TEKİRDAĞ'da Emniyet Müdürlüğü tarafından yılın şoförü, halk otobüsü şoförü 3 çocuk annesi Şenay Kenar (48) seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:11 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:11
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        Tekirdağ'da yılın şoförü Şenay Kenar seçildi
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        TEKİRDAĞ'da Emniyet Müdürlüğü tarafından yılın şoförü, halk otobüsü şoförü 3 çocuk annesi Şenay Kenar (48) seçildi.

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Trafik Güvenliği Haftası'nda şoförler, motosiklet kullananlar, emniyet ve jandarma trafik personelinin katıldığı etkinlik düzenledi. Vali Recep Soytürk'ün de katıldığı etkinlikte konuşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, "Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü olarak personelini en çok arttıran, trafik hizmetlerine en çok personel tefrik eden 4'üncü il olduk. Şehrimizin trafiğine müdahale etmek, şehrimizin trafiğini hızlandırma noktasında başta sayın bakanımızın emir ve talimatlarıyla, Sayın valimizin kıymetli destekleriyle geçtiğimiz yıl şehrimize sadece bir defada 123 trafik personeli dahil oldu. Emniyet teşkilatı olarak böyle bir değişiklik ve gücümüze güç katma imkanı bulduk" dedi.

        ‘TRAFİK KAZASINDAN ÖLEN SAYISI 6 BİN 600'

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, trafik kazalarında '2023-2024 yılında yaklaşık 6 bin 600 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "2024 yılında terörden vefat eden sayımız 6. 6 bin 600 yurttaşımızın vefat etmesi korkunç bir olay ve bu konuda bir şeyler yapmak lazım" dedi.

        Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Tekirdağ'da yılın şoförü seçilen halk otobüsü sürücüsü 3 çocuk annesi Şenay Kenar’a Vali Recep Soytürk tarafından plaket verildi. Kenar, "5 yıl hafriyat kamyonlarında çalıştım kömür ocağında. 2 yıla yakındır da halk otobüsü kullanıyorum. Çocukları seviyorum, kızları, öğrencileri kendi evladım gibi görüyorum her zaman. Sayın Valimize, İl Emniyet Müdürümüze, bana bu hediyeyi layık gördükleri için çok teşekkür ederim, çok gurur duydum. Hayatımda aldığım en güzel hediye bu herhalde. Çok mutluyum, çok gururluyum" dedi.

        Programın sonunda başarılı polis ve jandarma personeline başarı sertifikası verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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