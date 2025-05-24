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        19 yaşındaki Ali'nin öldürüldüğü davaya ilişkin 3 sanığa indirimli ceza

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan tartışmada Ali Mardin'in (19) pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davada Yiğit Saygın, amcası Hasan Saygın ve dedesi Hüseyin Saygın, indirimli 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 13:36 Güncelleme: 24.05.2025 - 13:40
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        19 yaşındaki Ali'nin öldürüldüğü davaya ilişkin 3 sanığa indirimli ceza
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan tartışmada Ali Mardin'in (19) pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davada Yiğit Saygın, amcası Hasan Saygın ve dedesi Hüseyin Saygın, indirimli 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ndeki bağ evinde, geçen 29 Ağustos'ta birlikte alkol alan Yiğit Saygın ile Ali Mardin arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın ardından bağ evinden ayrılan Yiğit Saygın, amcası Hasan Saygın ve dedesi Hüseyin Saygın'ı arayarak yardım istedi. Amcası ve dedesini yanına alan Yiğit Saygın, Ali Mardin'in bulunduğu Kızılpınar Kocameşe mesire alanına gidince iki genç arasında yine kavga çıktı. Bu sırada Yiğit Saygın, otomobilden aldığı pompalı tüfekle Mardin'e ateş açıp, amcası ve dedesi ile olay yerinden ayrıldı. Ağır yaralanan Mardin, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Jandarmanın yakaladığı Yiğit Saygın, amcası Hasan Saygın ve dedesi Hüseyin Saygın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklandı.

        3 SANIĞA MÜEBBET CEZASI

        Çerkezköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Yiğit Saygın, amcası Hasan Saygın ve dedesi Hüseyin Saygın, Ali Mardin'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Mardin ailesinin avukatı ve yakınları, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada Yiğit Saygın, Hasan Saygın ve Hüseyin Saygın'a müebbet hapis cezası verildi. Daha sonra mahkeme heyeti, 'olayın gelişimi ve darp unsurları' gerekçesiyle cezaları 15 yıla düşürdü.

        'BÖYLE BİR KARAR BEKLEMİYORDUK'

        Kararın ardından adliye önünde toplanan Ali Mardin'in ailesi ve yakınları, karara tepki gösterdi. Ali Mardin’in amcası İbrahim Mardin, "Bugün oğlumuzun 3'üncü mahkemesiydi. Adaleti hakimlerden, savcılardan bekliyorduk. Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine sığındık. Ancak mahkeme heyeti darp olduğu için cezada indirime gitti. Ama bir cinayetin kararı 15 yıl olamaz. Buna itiraz ediyoruz. Böyle bir karar olabilir mi? Cinayet işliyorsun, 19 yaşında çocuk öldürüyorsun, 15 yıl ceza alıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'nden, hakimlerden ve savcılardan adalet istiyoruz. Böyle bir karar beklemiyorduk. Bu karar acımızı daha da katladı. Sanıklar için müebbet hapis bekliyorduk. Ortada bir cinayet var. Her şeye rağmen yine adalete sığınıyoruz. Sanıklar için cezanın artırılmasını istiyoruz. Bir insanın canı bu kadar ucuz olamaz. Sonuna kadar bu davanın takipçisi olacağız. Adalete sonuna kadar güveniyoruz" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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