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        'Eşiniz silah kaçakçılığa karıştı' yalanıyla 1 milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:52 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:55
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        'Eşiniz silah kaçakçılığa karıştı' yalanıyla 1 milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı
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        TEKİRDAĞ’ın Şarköy ilçesinde H.A. adlı kadını, kendisini jandarma olarak tanıtıp ‘Eşiniz silah kaçakçılığı olayına karıştı’ diyerek, yaklaşık 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını alarak dolandıran R.D., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

        Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi’nde yaşayan H.A. jandarmaya başvurarak, kendisini telefonda jandarma olarak tanıtan bir kişinin, “Eşiniz silah kaçakçılığı olayına karıştı. Temize çıkması için evdeki para ve ziynet eşyalarını bir çantaya koyup parka bırakmanız gerekiyor” dediğini anlattı. H.A., tehdit üzerine evdeki 22 çeyrek altın, 1 yarım altın, 9 tam altın, 2 gram altın, 2 bilezik, 4 yüzük, 1 altın kolye, 33 bin lira, 2 bin 116 dolar olmak üzere yaklaşık 1 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını bu kişiye verdiğini, sonradan dolandırıldığını anladığını ifade etti.

        Çalışma başlatan Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekiplerin incelemesinde, dolandırıcılığı kiraladığı otomobille yapan R.D.’nin kimliği belirlendi. Ekiplerin yaptığı takiple birlikte R.D., kiraladığı araçla ilerlerken Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortak yürütülen operasyonla dolandırdığı para ve ziynet eşyaları ile yakalandı. Dolandırılan H.A.’ya para ve ziynet eşyaları teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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