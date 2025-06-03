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        Tekirdağ'da 'tefeci' operasyonunda 4 gözaltı

        TEKİRDAĞ'da jandarmanın tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 20:49 Güncelleme: 03.06.2025 - 20:55
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        Tekirdağ'da 'tefeci' operasyonunda 4 gözaltı
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        TEKİRDAĞ'da jandarmanın tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tefecilere yönelik yaptığı çalışmada, Mali Suçlar Denetleme Kurulu (MASAK) üzerinden alınan banka verilerinin incelenmesi sonucu Muratlı ilçesinde 5 şüphelinin örgüt kurarak tefecilik yaptığı belirlendi. Jandarma, ilçede belirlediği 7 adrese 5 şüphelinin yakalanması için düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 havalı tabanca, 458 mermi, 133 tüfek fişeği, 2 balistik yelek, polis rozeti, dürbün, 24 tapu, 4 dolu senet, 3 boş senet, 6 sözleşme, 10 bin lira, boş çek kocanı, 5 cep telefonu, 2 flaş bellek, dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürürken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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