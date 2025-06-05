Tekirdağ'da kaybolan hayvanları jandarma dronla buldu
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolan 27 küçükbaşı dronla yaptığı çalışmayla bularak sahibine teslim etti.
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolan 27 küçükbaşı dronla yaptığı çalışmayla bularak sahibine teslim etti.
Malkara'nın Sağlamtaş Mahallesi'nde yaşayan bir besici, İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurarak otlatmaya çıkardığı 27 küçükbaşını kaybettiğini ve kendi imkanları ile yaptığı aramada bulamadığını söyledi. Başvuru üzerine jandarma ekipleri bölgede gece havadan dronla arama çalışması başlattı. Aramada, kayıp hayvanlar, mahalleye 2 kilometre mesafedeki dere kenarında bulundu. Sağlıklı olduğu belirlenen hayvanlar sahibine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.