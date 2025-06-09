Tekirdağ'dan İstanbul'a bayram dönüşü yoğunluğu (2)

YOĞUNLUKSÜRÜYOR

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu sürüyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdür Vekili Emre Şen, Tekirdağ-İstanbul Sahil Yolu'nda yoğunluğun devam ettiğini belirterek, "Normal zamanlarda günlük ortalama 25-30 bin aracın kullandığı İstanbul yolunu bayram tatilinde günlük 51-58 bin aracın kullandığını görmekteyiz. Sürücülerimizin yolda geçirdiği süreyi en aza indirmek için yolun en yoğun olan 40 kilometrelik bölümünü güzergahtaki 11 kamera ile canlı olarak izlemekteyiz. Trafiğin yoğunlaştığı zamanlar da bu yolda görevli 33 ekip, 122 personelimiz ile kırmız ışıkları bypas ediyor ve sürücülerimizin trafikte geçirdiği süreyi azaltmayı hedefliyoruz. 40-45 dakika aralığındaki İstanbul sınırından Tekirdağ merkezine ulaşım bayram süresince sağlanabildi. Tersi istikamette ise 2 ve 3’üncü günde yoğun saatlerde bu sürenin 68-70 dakika olarak gerçekleştiğini gördük. İstanbul yolunda en sorunlu noktalardan biri, Çorlu-Yenice Kavşağı. Burası, birçok ana arterlerin ayrım ve kesişim noktası olduğu için ciddi bir araç trafiği ile karşı karşıya. Bir de Yeniçiftlik Kavşağımızda sahile giden çok sayıda yayamız olduğu için, yaya trafiği oradaki araç trafiğini olumsuz etkiliyor. Bu noktalarda trafik polislerimizin insanüstü bir fiziksel çaba göstererek araç geçişlerini en üst seviye de tuttuğunu kamuoyuna saygıyla arz ederim" dedi.