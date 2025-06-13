Tekirdağ'da belediye otobüsü alev aldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Servet S.'nin kullandığı 59 DM 914 plakalı otobüs, Çorlu-İstanbul kara yolu yüksekokul mevkisinde motor kısmından alev aldı. Şoför, otobüsü kenara çekip kapılarını açarak, yolcuları indirdi. Otobüs, şoförün ihbarıyla bölgeye sevk edildi. O sırada bölgede çiçekleri sulayan Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait araç, yangına müdahale eti. İtfaiye ekipleri de otobüste inceleme yaparken, yangına dair inceleme sürüyor.

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