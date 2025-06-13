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        Tekirdağ'da belediye otobüsü alev aldı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde belediyeye ait otobüs seyir sırada alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:49 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:50
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        Tekirdağ'da belediye otobüsü alev aldı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde belediyeye ait otobüs seyir sırada alev aldı. Yolcular tahliye edilirken, yangın belediye ait araçla söndürüldü.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Servet S.'nin kullandığı 59 DM 914 plakalı otobüs, Çorlu-İstanbul kara yolu yüksekokul mevkisinde motor kısmından alev aldı. Şoför, otobüsü kenara çekip kapılarını açarak, yolcuları indirdi. Otobüs, şoförün ihbarıyla bölgeye sevk edildi. O sırada bölgede çiçekleri sulayan Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait araç, yangına müdahale eti. İtfaiye ekipleri de otobüste inceleme yaparken, yangına dair inceleme sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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