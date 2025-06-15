Tekirdağ'da 'Uluslararası Kiraz Festivali'nde Simge Sağın ve Reynmen sahne aldı

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl, 59’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Kiraz Festivali’nde, sahil dolgu alanında Simge Sağın ve Reynmen konserleri düzenlendi. Gecede ilk olarak sahne alan Simge Sağın, hit şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi. Sağın, sahnede dansları ile büyük beğeni topladı.

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