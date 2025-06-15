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        Tekirdağ'da 'Uluslararası Kiraz Festivali'nde Simge Sağın ve Reynmen sahne aldı

        TEKİRDAĞ'da Uluslararası Kiraz Festivali'nde düzenlenen konserde Simge Sağın ve Reynmen, sahne aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 00:32 Güncelleme: 15.06.2025 - 00:35
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        Tekirdağ'da 'Uluslararası Kiraz Festivali'nde Simge Sağın ve Reynmen sahne aldı
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        TEKİRDAĞ’da Uluslararası Kiraz Festivali’nde düzenlenen konserde Simge Sağın ve Reynmen, sahne aldı.

        Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl, 59’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Kiraz Festivali’nde, sahil dolgu alanında Simge Sağın ve Reynmen konserleri düzenlendi. Gecede ilk olarak sahne alan Simge Sağın, hit şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi. Sağın, sahnede dansları ile büyük beğeni topladı.

        Ardından sahneye çıkan Reynmen lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Binlerce kişi konser alanını doldururken, izleyiciler cep telefonlarının ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonunda sanatçılara çiçek verip, kiraz ikram etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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