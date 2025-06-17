Tekirdağ'da 70 dönüm buğday tarlası yandı

Çorlu'nun Karatepe mevkisindeki ekili buğday tarlasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tarlaları sardı. Üreticiler traktörler ve su tanklarıyla müdahale edip alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiyenin 7 ekiple müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında yaklaşık 70 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.