Tekirdağ'da enkazda arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Tekirdağ'da arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi çalışanlarından oluşturulan ve arama kurtarma konusunda AFAD ekiplerinden özel eğitimler alarak donanımlı hale getirilen birim, deprem ve diğer afetlere karşı tatbikatlarını sürdürüyor.

Çeşitli tatbikatlar gerçekleştiren birim, 100. Yıl Mahallesi'nde enkazda arama kurtarma senaryolu tatbikat yaptı.

Tatbikatta, enkaz altında kalan bir kişinin yeri İl Jandarma Komutanlığında görevli iz takip ve arama kurtarma köpekleriyle tespit edildi.

Daha sonra ekipler enkazda gerekli çalışmaları yaptıktan sonra yaralıyı bulunduğu yerden çıkarttı.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Belediye bünyesinde kurulan ekibin tatbikatta gösterdiği ustalık ve koordinasyonun çok önemli olduğunu aktaran Utku, belediye olarak, her türlü afet ve acil duruma karşı hazırlıklı olmak adına sürekli tatbikat yaptıklarını dile getirdi.