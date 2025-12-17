Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 10:37 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:37
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi, 11 şüpheliyi yakaladı.

        Söz konusu adreslerde, 13 bin 275 uyuşturucu hap, 465 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 29 bin 285 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

