        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 14:40 Güncelleme: 17.12.2025 - 14:40
        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

        Ü.A. İdaresindeki 59 UD 392 plakalı beton mikseri, Tepe Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Mikser vinç yardımıyla yoldan kaldırılırken, yola dökülen beton ekiplerce temizlendi.

