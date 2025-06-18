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        Çatı katındaki yangında 1,5 yaşındaki bebek dumandan etkilendi

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında 1,5 yaşındaki M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:52 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:52
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        Çatı katındaki yangında 1,5 yaşındaki bebek dumandan etkilendi
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında 1,5 yaşındaki M.U., dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri bebeğe müdahale etti, yangın büyümeden kontrol altına alındı.

        Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi Akşemsettin Sokak’taki 4 katlı binanın çatı katında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Dumanları gören esnaf dairelerin zillerine basıp evleri boşaltmalarını söyledi ve durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, dumandan etkilenen M.U. adlı bebeğe ambulansta müdahale etti. İtfaiye ekipleri de yangını büyümeden kontrol altına alıp söndürdü. Çatı katında hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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