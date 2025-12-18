Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

        Giriş: 18.12.2025 - 14:39 Güncelleme: 18.12.2025 - 14:39
        Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

        Ulaş Mahallesi'nde meydana gelen kazada, henüz belirlenemeyen nedenle 4 araç birbirine çarptı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

