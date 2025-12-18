Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ulaş Mahallesi'nde meydana gelen kazada, henüz belirlenemeyen nedenle 4 araç birbirine çarptı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

