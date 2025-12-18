Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.
Ulaş Mahallesi'nde meydana gelen kazada, henüz belirlenemeyen nedenle 4 araç birbirine çarptı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
