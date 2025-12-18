Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren kişiye 102 bin lira ceza kesildi
Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren kişiye 102 bin lira ceza verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesine şehir dışından kaçak hayvan getirildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Ekipler, tespit edilen 6 büyükbaş hayvanın, şap ve koyun-keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari Trakya'ya sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirledi.
Hayvanları getirdiği tespit edilen kişiye 102 bin lira ceza uygulandı, hayvanlar ise kesime gönderildi.
