Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren kişiye 102 bin lira ceza kesildi

Hayvanları getirdiği tespit edilen kişiye 102 bin lira ceza uygulandı, hayvanlar ise kesime gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesine şehir dışından kaçak hayvan getirildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.