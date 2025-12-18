Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren kişiye 102 bin lira ceza kesildi

        Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren kişiye 102 bin lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:48 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:48
        Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren kişiye 102 bin lira ceza kesildi
        Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren kişiye 102 bin lira ceza verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesine şehir dışından kaçak hayvan getirildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Ekipler, tespit edilen 6 büyükbaş hayvanın, şap ve koyun-keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari Trakya'ya sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirledi.

        Hayvanları getirdiği tespit edilen kişiye 102 bin lira ceza uygulandı, hayvanlar ise kesime gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

