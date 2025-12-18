Tekirdağ'da ÇEDES Projesi toplantısı yapıldı

Toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Konuşmaların ardından, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli ÇEDES koordinatörleri, projeyle ilgili genel değerlendirmelerde bulundu.

Proje koordinatörü Nurullah Hatipoğlu da projenin amacı, kapsamı ve yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programda, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ÇEDES Projesi Genel Koordinatörü Abdulaziz Güven ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol konuşma yaptı.

