Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Süleymanpaşa Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 08:56 Güncelleme: 18.12.2025 - 08:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Süleymanpaşa Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Öğretmenlerle bir araya gelen Yeniyol, eğitim süreçleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

        Yeniyol, okul bünyesindeki Mutfak Atölyesi ile Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Atölyesi'nde incelemelerde bulunarak, yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette Yeniyol'a, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı eşlik etti.

        -Kaymakam Tunçer'e ziyaret

        Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

        Topak ve Tunçer makamda bir süre görüştü.

        Tunçer, ziyaret nedeniyle Topak'a teşekkür etti.

        -Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Tabakoğlu'na ziyaret

        Eğitim-Bir-Sen Süleymanpaşa Şube Başkanı Hasan Basri Dede, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

        Dede ve Tabakoğlu bir süre sohbet etti.

        Ziyarette Dede'ye, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray da eşlik etti.

        Tabakoğlu, ziyaret için konuklarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu gözaltısı
        Ünlülere uyuşturucu gözaltısı
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        Venezuela'dan ABD'ye yanıt: Ne pahasına olursa olsun!
        Venezuela'dan ABD'ye yanıt: Ne pahasına olursa olsun!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        TESKİ'den "planlı altyapı çalışması" açıklaması
        TESKİ'den "planlı altyapı çalışması" açıklaması
        Virajı alamayan beton mikseri yan yattı, beton yola döküldü
        Virajı alamayan beton mikseri yan yattı, beton yola döküldü
        Tekirdağ'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
        Tekirdağ'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
        Tekirdağ'da uyuşturucuya büyük darbe: 178 şüpheliye adli işlem, 11 tutuklam...
        Tekirdağ'da uyuşturucuya büyük darbe: 178 şüpheliye adli işlem, 11 tutuklam...
        Devrilen skuterin sürücüsünün ayağının üzerinden kamyonet geçti
        Devrilen skuterin sürücüsünün ayağının üzerinden kamyonet geçti