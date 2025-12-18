Tabakoğlu, ziyaret için konuklarına teşekkür etti.

Ziyarette Dede'ye, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray da eşlik etti.

Dede ve Tabakoğlu bir süre sohbet etti.

Topak ve Tunçer makamda bir süre görüştü.

Yeniyol, okul bünyesindeki Mutfak Atölyesi ile Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Atölyesi'nde incelemelerde bulunarak, yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğretmenlerle bir araya gelen Yeniyol, eğitim süreçleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Süleymanpaşa Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.